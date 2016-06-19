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خطوبة اليسا.. فمن هو العريس؟

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السبت 18-06-2016 21:47

استغل البعض ما اكدته الفنانة اليسا عن وقوعها في قصة حب، وتداولوا على مواقع التواصل الإجتماعي، تحت عنوان "خطوبة اليسا".

وانتشر الفيدو بسرعة البرق، بعدما تمت الإشارة الى أن خطيبها هو رجل اعمال ليبي وأنها تقوم بالتحضير لحفل الزفاف.

في الفيديو بدت اليسا برفقة شاب وسيم، ربما يكون رجل الأعمال الليبي، الذي تردد قبل عدة سنوات أنها وقعت في غرامه.

 

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