خطوبة اليسا.. فمن هو العريس؟

استغل البعض ما اكدته الفنانة اليسا عن وقوعها في قصة حب، وتداولوا فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، تحت عنوان "خطوبة اليسا".

وانتشر الفيدو بسرعة البرق، بعدما تمت الإشارة الى أن خطيبها هو رجل اعمال ليبي وأنها تقوم بالتحضير لحفل الزفاف.

في الفيديو بدت اليسا برفقة شاب وسيم، ربما يكون رجل الأعمال الليبي، الذي تردد قبل عدة سنوات أنها وقعت في غرامه.

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