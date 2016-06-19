برج القوس حظك اليوم الأحد 19/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

> الحياة العملية لمواليد برج القوس ستتحسن بشكل واضح خلال الايام المقبلة ، فستدخل لحياتك بعض العوامل التى ستساعدك بشكل غير مباشر فى انجاز الكثير من مهامك فى الصعيد المهني. على الصعيد العاطفي:

>حياة برج القوس العاطفية ستواجه الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة ، عليك أن تثق من شريكك ومدى حبه واهتمامه بك لكى تعمل على تطوير علاقتكما بشكل واضح. برج القوس على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج القوس عليك ان تحافظ على صحتك و تبتعد عن كل ما يسبب لك الحساسية ، فكن حذر حتى لا تكون مضطر لزيارة احدى الأطباء قريبا، وهو الوقت المناسب لإدخال بعض التغييرات المطلوبة على نمط حياتك. توقعات علماء الفلك لبرج القوس

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن عليك ان تثق فى تفكيرك وقراراتك حتى اذا اختلف معك من حولك فتمسك بوجه نظرك لكى تجنى الثمار قريبا ، فكن دائما يقظ وحافظ على التواجد بعيون وآذان مفتوحة والتحرك بسرعة لاغتنام الفرص.

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شبكةعيونالإخبارية

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