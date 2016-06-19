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أحلام: أنا محط أنظار وغيري لا أحد يذكره بعود كبريت

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السبت 18-06-2016 21:51

تحولت الفنانة احلام، إلى مادة دسمة في البرامج والمسلسلات في رمضان 2016.

ناصر القصبي الذي إفتتح تناول أحلام في البرامج والمسلسلات الفنية عبر حلقة بعنوان "الطقاقة"، توالت من بعده البرامج والمسلسلات التي تناولتها، وكان آخرها مسلسل "دكان بو نواف" الذي سخر من برنامجها "ذا كوين".

أحلام غردت عبر حسابها الرسمي، على خلفية تقليدها في مسلسل "دكان بو نواف"، وقالت "هذا العام برعاية الملكة. مقهورين لان غيري ما حد يذكرهم حتى بعود كبريت. أنا مبسوطة والله العظيم لان إسمي محط الانظار".

 

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