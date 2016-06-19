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برج الميزان حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016 برج الميزان حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>هنيئاً لكن من يعمل طبيبا أو ممرضاً أو مدير مستشفى أو حتى هؤلاء من يدرسون الطب فسوف يشهدون نجاحات كبيرة هذه الفترة تأكد من انك تتبع النصائح المهنية الصحيحة فهى ستفيدك جدا فى حياتك المهنية.

على الصعيد العاطفي:


>انت شخصية مرحة جدا ويمكنك أن تشارك هذه الاوقات المرحة مع من حولك لا تسمح لأحد أن يحول أجواء المرح الى أجواء درامية ولا تسمح لأحد أن يطلب منك ما هو أكبر من طاقتك.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>قد تكون مجنون قليلا اليوم! بعد قضاء وقت متعب طويل حاول أن تكافأ نفسك بشيء كعكة الشوكولاته واذا لم تلتزم بالنظام الغذائى الذى الزمك به مدربك الخاص فلا تستطيع أن تصل الى وزنك وجسم المثالى فى وقت قصير.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>لقد حان الوقت لاتخاذ بعض الخطوات الجريئة فلا تتردد هذه فانتهز الفرص ولا تخجل منها فإيمانك بنفسك وبقرارك فى هذا الوقت يمكن أن يغير حياتك بشكل كبير للأفضل كما حان الوقت لإعادة تقييم العلاقات القديمة وقطع الأغصان الميتة. ㅤ

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مصر 365

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