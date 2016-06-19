آراء القراء حول "ساق البامبو" في رأيك بالـshow: إشادة بأداء سعاد العبد الله

في زواية رأيك بالـ show اليومية، الذي يتواصل من خلاله "سيدتي نت" مع القراء للتعبير عن رأيهم بمسلسلات رمضان 2016، إضاءة على مسلسل "ساق البامبو" الذي أثار الجدل، قبل وبعد عرضه في رمضان.

معظم الآراء أشادت بالمسلسل، بل ووجد البعض أنه أفضل مسلسلات رمضان 2016، لكن البعض الآخر، رأى أن قصته ليست جديدة، بل هو يلقي الضوء على موضوع المال ومشاكله ونظرة الطبقة الغنية للطبقات الأقل منها ثراء.

مسلسل "ساق البامبو" من بطولة سعاد العبد الله وكل من عبد المحسن النمر وفيصل العميري، وفرح الصراف، وليلى عبد الله ومرام وشجون وسواهم، ومن تأليف الكاتب سعود السنعوسي وإخراج محمد القفاص.

فما هو رأي القراء بمسلسل "ساق البامبو"؟

-فاطمة محمود غازي من الإمارات العربية المتحدة، أشادت بمسلسل "ساق البامبو"، ولكنها انتقدت البطىء في تسلسل أحداثه، وأوضحت " مسلسل جدا رائع والقصة حلوة وفيها هدف لكن تسلسل الأحداث بطيء نوعا ما".

-نور الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، أبدت إعجالها بالمواضيع التي يتطرق لها مسلسل "ساق البامبو" وقالت" مسلسل جميل يتكلم عن المشاكل الطائفية في المجتمع".

-خالد محمد سليمان من المملكة العربية السعودية، وجد أن مسلسل "ساق البامبو" يحكي قصصاً موجودة في المجتمع ومن خلاله قدمت الفنانة سعاد العبد الله أفضل أدوارها، وأوضح" دور سعاد العبد الله في "ساق البامبو" من أجمل أدوارها، وهو يحكي الكثير من القصص والحالات الموجودة في المجتمع. وأنا أجد أنه من أقوى مسلسلات رمضان 2016".

- جعفر محمد ليث من العراق عبر عن إعجابه بمسلسل "ساق البامبو"، وخصوصاً قصته الواقعية، وقال "مسلسل جميل جداً وأبطاله رائعون جدا ويحكي قصة من الواقع".

-وجيه ياسرمحمد أبوعادي من مصر، أشاد بمسلسل "ساق البامبو"، وقال " هو مسلسل ممتاز بل هو فوق الممتاز".

-معصومة علي حمود حمد الحسيني من الإمارات العربية المتحدة، أبدت أعجابها بقصة المسلسل وقالت "مسلسل "ساق البامبو" واقعي ويتكلم عن قضايا موجودة في المجتمع".

-فاطمة علي عبيد من الإمارات العربية المتحدة أكدت أعجابها بمسلسل "ساق البامبو" وقالت "مسلسل جميل ورائع جداً".

-هديل أسامة من الإمارات العربية المتحدة، وجدت أن قصة مسلسل "ساق البامبو" رائعة، وتناقش موضوعاً حساساً في المجتمع الخليجي، ولكن تكمن مشكلته في التكرار، وقالت "القصة في الاساس رائعة جدا، وتناقش موضوعاً حساساً في المجتمع الخليجي خصوصا، ولكن المسلسل أصابني بالملل بسبب التطويل في الاحداث وغياب عنصريّ التشويق والجذب. ولقد تابعت الحلقات 17 الاولى منه، ووجدت أن هناك تكراراً في المواقف وردود الافعال، ولا يوجد تطور في الأحداث، وكنت أتمنى ان تجسد الرواية درامياً بطريقة تليق بها، لأنها تستحق الاحترام".

-ملاك رامي من أبو ظبي وجدت أن "ساق البامبو" هو أفضل مسلسل يعرض في رمضان وقالت "مسلسل رائع في كل معنى الكلمة. هو أجمل مسلسل أتابعه في رمضان".

-رورو من جدة- المملكة العربية السعودية، رأت أن مسلسل "ساق البامبو" يتطرق الى قصة جديدة، ولكنها انتقدت التطويل في أحداثه، وقالت" المسلسل جميل وقصته جديده، لكن يوجد فيه بعض الاخطاء، كالإطالة في عرض القصة، وما عدا ذلك، فكل شيء جميل فيه، قصته وأداء الممثلين المحترف، وبالاخص النجمة سعاد عبد الله، التي أتقنت دورها بجدارة ومثلها الممثلة فاطمة الصفي وسواهما. مسلسل "ساق البامبو" يعتبر نقلة جديدة في الدراما الخليجية".

-محمد الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، أبدى إعجابه بالموضوع الذي يتناوله مسلسل "ساق البامبو"، وقالت "مسلسل يتكلم عن المشاكل الطائفية في المجتمعات".

- هند عبد الملك أمين من المملكة العربية السعودية، أشادت بمسلسل "ساق البامبو" وعبرت عن رأيها به بحماسة شديدة، وقالت "مسلسل رائع رائع رائع".

- رهف وجدت أن القصص التي تعالجها الدراما الكويتية متشابهة وتتطرق جميعها الى نفس الموضوع، وأوضحت" كل المسلسلات الكويتية تركز على موضوع المال والمشاكل التي تنتج عنه، ومسلسل "ساق البامبو" مثلها، ولكن ما يميزه هو أداء الممثلين الرائع".

-نور الزابين أبدت رأيها الإيجابي بمسلسل "ساق البامبو" وقالت "هو عمل جميل".

-أريج بشير، أشادت بقصة مسلسل "ساق البامبو" ورأت أنه يتحدث عن مشكلة الطبقية في المجتمع الخليجي، وأوضحت" العمل يحكي قصة واقع موجود في المجتمع الخليجي، ونظرة الطبقة المترفة لمن هم أقل مستوى منها".

-ليلى أكدت أن مسلسل "ساق البامبو" لم يعجبها وقالت "عمل ممل وسخيف".

-حمدان وافق ليلى الرأي وقال" مسلسل "ساق البامبو" سخيف".

- فاطمة أشادت بالمسلسل وعبرت عن إعجابها الشديد به، وقالت "أفضل ساق بامبو".

-smthfy أشادت بمسلسل "ساق البامبو" ووصفت بالعمل الرائع.

-جنان أبدت إعجابها بالمسلسل وقالت "أنه عمل رائع".

-نانا أبو الحسن، عبرت عن إعجابها الشديد بمسلسل "ساق البامبو" وقصته وقالت" دراما جميلة وعمل رائع".

-عبير عبرت عن تأييدها وإعجابها بالمسلسل.

-م- من قطر- الدوحة، إنتقدت أداء الممثل الفيليبني في مسلسل "ساق البامبو" وقالت "هو لا يجيد التمثيل".

-هبة القيسي، أكدت أن مسلسل "ساق البامبو" لم يعجبها وأوضحت" العمل غير موفق وهو يختلف عن الاعمال التي عودتنا عليها سعاد العبد الله".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "ساق البامبو".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow

على مشاركتنا الآراء.وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل "نيللي وشيريهان".

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