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برج السرطان حظك اليوم الأحد 19/6/2016

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برج السرطان حظك اليوم الأحد 19/6/2016 برج السرطان حظك اليوم الأحد 19/6/2016


> على الصعيد المهني:


>اليوم ستجنى ثمار عملك الشاق الذى بذلته الفترة الماضية فستجد كل ااترام و عرفان بمجهودك من قبل مديريك ، فالحياة العملية لمواليد برج السرطان تنتظر احدى الترقيات أو المكافآت الكبرى قريبا .

على الصعيد العاطفي:


>اليوم شريكك فى حاجه كبيرة لدعمك فتجنب ردود الأفعال التى تثير غضبه مثل انتقاده والتعامل معه بأنانية، وضع جانبا القضايا والشكاوى التافهة الخاصة بك، فالوقوف بجانب شريكك سيجعل علاقتكما أكثر استقرارا وترابطا.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج السرطان تحتاج هذه الفترة ان تكون واعيا ، فتجنب تناول الأطعمة السريعة ، و قرارك لتعيش حياة صحية قد يكلفك جهدا كبيرا للتخلى عن عادات سيئة مثل إدمان التدخين .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن ستكلف بعدد من المهام الصعبة ، لذلك عليك ان تتخلى بالصبر.

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مصر 365

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