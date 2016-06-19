برج الحمل حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>أنت تعمل بجد اليوم ومن المرجح أن تكون صارمًا جدًا مع المال، والنتيجة هى أنه على الرغم من المدخرات الخاصة بك والتى هى جيدة إلى حد كبير إلا أن مسألة النفقات يمكن أن تصبح قضية حساسة بالنسبة لك، وهناك شعور انعدام الأمن يجبرك على الحد من الانفاق حتى عندما لا يكون هناك حاجة لذلك. على الصعيد العاطفي:

>قد تستجمع الشجاعة للسماح للشخص مهم بأن يعرف المشاعر التى تكنها لذلك الشخص، فحاول الاستفادة القصوى من الفرص التى قد تأتى فى طريقك. إنه يوم تودع فيه التردد فحاول أن تستفيد منه للدرجة القصوى.

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>برج الحمل على الصعيد الصحي:

>صحتك الجسدية لا يمكن التنبؤ بها إلى حد ما اليوم. ومع ذلك، سوف تكون بحاجة إلى اتخاذ احتياطاتك للتعامل مع اى مشكلات طارئة على الصعيد الصحي. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>جو من الهدوء يسود فى المنزل اليوم، وسوف تتراجع التوترات إلى المقعد الخلفي. فحاول أن تستمتع مع أسرتك بالوقت وتتجنب التفكير فى الأشياء المحبطة فى الحياة.

شبكةعيونالإخبارية

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