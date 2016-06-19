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برج العقرب حظك اليوم الأحد 19 يونيو

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برج العقرب حظك اليوم الأحد 19 يونيو برج العقرب حظك اليوم الأحد 19 يونيو

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على الصعيد المهنى..


>الإرهاق و الركود الفكرى يسيطران عليك فى الفترة الأخيرة لكنك تتخلص سريعاً من الطاقة السلبية المؤثر عليك، من خلال التفاعل مع الأصدقاء فى العمل ، تحتاج إلى اخذ أجازة قصيرة حتى تستعيد قوتك الذهنية ونشاطك المهنى المعهود.
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>برج العقرب على الصعيد العاطفى ..


>قصة حب جديد تطرق أبواب قلبكن تعيش لحظات رومانسية مميزة مع الحبيب وتجد كل ما تمنيت فى شريك حياتك بعدما قضيت فترة كبيرة تبحث عن صفات ميعنة فى شريك حياتك، حاول أن تستمتع بهذه الأجواء وعش لحظاتك بهدوء.

على الصعيد الصحى ..


>الحساسية من الأشياء المزعجة خاصة للفتيات، خاصة الحساسية النفسية التى تحدث بسبب سوء الحالة النفسية و التوتر والضغط العصبى، عليك بزيارة الطبيب بشكل فورى حتى تتخلص من هذه الحالة التى تؤثر عليك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش حالة حب خاصة تجمعه شخصتتغير مشاعره تجاهه وتتحول إلى علاقة حب كبير، نظرات وكلمات رومانسية بسيطة اهم ما يميز العلاقة حالياً، استمتع بهذه اللحظات فالبدايات دائماً أجمل.
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مصر 365

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