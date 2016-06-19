حظك اليوم برج الجدى الأحد 19/ 6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>انتظر المزيد من الأخبار السعيدة التى ستدق على أبوابك ، فلا تيأس الأمور ستكون على ما يرام ومزيد من المكاسب المادية التى من الممكن أن تغير من مجرى حياتك، لذلك أعمل جاهداً حتى تصل إلى قمة النجاح. على الصعيد العاطفي:

>شريك الحياة ربما يشعرك بانك وحيد وفى غربة عنه، لكن حاول ان تكون أكثر عقلاً وحسماً حتى لا تخسر علاقاتك العاطفية فى فترة بسيطة لا يقاس عليها باقية تاريخكم. برج الجدى على الصعيد الصحي

>الحياة الصحية جيدة لكن لابد ان لا نصمت أو نتجاهل الأشعات والتحاليل المطلوبة حتى لا نقع فى مشاكل كبيرة. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تقدم كبير سيشهده برج الجدى على المستوى العملى، فبعد أن أدرك أخطائه الفترة السابقة واستطاع أن يقومها ويعدل منها، هذه الفترة سيجنى نتيجة مجهوده نجاح كبير لا يحصى.

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شبكةعيونالإخبارية

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