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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

على الصعيد المهنى..


>تغييرات جذرية فى حياتك المهنية بعدما تلقيت أخبار سارة بشان وضعك فى العمل، تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تستوعب النقلة الكبيرة التى حدثت لك تتلقى تهنئة من زملائك وتظهر لك حقيقة الأشخاص وتعرف الحاقدين وتتأكد من ظنونك السابقة عنهم.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى


>حالتك العاطفية متذبذبة تقبل على اتخاذ خطوات جادة فى حياتك العاطفية لكن تغير قراراتك يحول دون تنفيذ أى من هذه الخطوات، الأمور كلها ستكون على ما يرام قريباً، استمع إلى صوت قلبك ولا تستفتى عقلك كثيراً هذه الفترة حتى تتجنب الوقوع فى صراع داخلى.

على الصعيد الصحى ..


>عليك أن تخسر المزيد من الوزن خلال الأيام المقبلة، لأن ما تفعله هذا سيعرض حياتك للخطر، كما أن الأطباء دائماً ما نصحوك بذلك، كما أنه من الضرورى اتباع نظام غذائى صحى فى أسرع وقت ممكنن والالتزام بتعليمات الطبيب حتى تتجنب مشكلات السمنة المفرطة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة مهنية شديدة التميز يعرف يها من أصدقائه الحقيقين الذين يحملون فى داخلهم مشاعر حقيقية لك، حاول أن تستفيد فى أخطائك السابقة حتى تسعد بترقيتك القادمة.
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مصر 365

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