برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تغييرات جذرية فى حياتك المهنية بعدما تلقيت أخبار سارة بشان وضعك فى العمل، تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تستوعب النقلة الكبيرة التى حدثت لك تتلقى تهنئة من زملائك وتظهر لك حقيقة الأشخاص وتعرف الحاقدين وتتأكد من ظنونك السابقة عنهم.>حالتك العاطفية متذبذبة تقبل على اتخاذ خطوات جادة فى حياتك العاطفية لكن تغير قراراتك يحول دون تنفيذ أى من هذه الخطوات، الأمور كلها ستكون على ما يرام قريباً، استمع إلى صوت قلبك ولا تستفتى عقلك كثيراً هذه الفترة حتى تتجنب الوقوع فى صراع داخلى.>عليك أن تخسر المزيد من الوزن خلال الأيام المقبلة، لأن ما تفعله هذا سيعرض حياتك للخطر، كما أن الأطباء دائماً ما نصحوك بذلك، كما أنه من الضرورى اتباع نظام غذائى صحى فى أسرع وقت ممكنن والالتزام بتعليمات الطبيب حتى تتجنب مشكلات السمنة المفرطة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة مهنية شديدة التميز يعرف يها من أصدقائه الحقيقين الذين يحملون فى داخلهم مشاعر حقيقية لك، حاول أن تستفيد فى أخطائك السابقة حتى تسعد بترقيتك القادمة.