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برج العذراء حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>تشعر بأنك طموح للغاية اليوم، أمامك فرص جديدة تنفتح فى مجال عملك وستكون حريصًا جدًا على الاستفادة منها. كن حذرًا على أن حرصك لا يولد الغيرة والشعور بالمرض بين زملائك أنت بحاجة لأن تدرج أن الانتهاء الناجح للمشاريع ليس فقط يثير إعجاب رؤسائك وإنما يمنحك فرصة للحصول على الدعم من زملاء العمل.

على الصعيد العاطفي:


>قد تشعر قليلا بخيبة أمل فى هذا الوقت. لقد تعرفت على الكثير من الناس فى الفترة الأخيرة ولكنك لا تزال غير قادر على العثور على أى شخص بنفس ذوقك ومكانتك، وفى الوقت نفسه الأسرة تضغط عليك للارتباط فحاول إقناعهم بالانتظار للحصول على الشخص المناسب.
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>برج العذراء على الصعيد الصحي:


>حاول أن تكون حذرًا من المجهود البدنى الذى قد يتسبب فى الكثير من الآلام للعضلات فامنح جسمك ما يحتاجه من الاسترخاء والراحة ولا تقسو عليه.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>أنت مشتت قليلاً اليوم وتعجز عن الصبر على الاستمرار فى تنفيذ مهامك بنجاح وهو ما يسبب لك الكثير من التوتر والإزعاج فحاول أن تركز تفكيرك وتكون منظمًا ومرتبًا.

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مصر 365

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