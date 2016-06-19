حظك اليوم برج الحوت الأحد 19 يونيو 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>مشاكل بسيطة ستتعرض لها فى العمل وبعض الضغوط النفسية ستقف عائقاً بينك وبين تقدمك لكن لا داعى للقلق فكلها أمور ستزال سريعاً والكرب سينفرج إذا أعدت النظر فى نفسك وفى تقيمك للأخرين.>الحب سيتوج حياتك فى هذه الفترة، وسيكون عاملاً محمساً لك وسيخرجك من اى مشاكل فى العمل وسيهون عليك الحياة، لذلك حاول أن تحافظ على هذه الحالة.>بعض الأعراض كالصداع والمغص تؤرقهم لكنها مع الوقت ستزول فلا داعى للقلق طالما تسيرون على نظام غذائى جيد.>سيشهد هذا البرج المزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، فمعظم ما حلم به سيجده يتحقق الان، لذلك يجب أن يأخذوا من الصبر جانب حتى لا يتهورون فى اتخاذ قراراتهم كالعادة.