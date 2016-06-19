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حظك اليوم برج الأسد الأحد 19/ 6/2016

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 19/ 6/2016 حظك اليوم برج الأسد الأحد 19/ 6/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>للأسف بعض المشاكل ستؤرق أبناء هذا البرج بسبب صوتهم العالى وعدم قدرتهم على التحكم بالنفس، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا حتى لا تظهروا وكأنكم أنتم المخطئين .
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>على الصعيد العاطفي:


>الحب سيكون واحداً من العوامل الجيدة التى تدفعكم إلى الأمام فلا داعى للخوف بشأن أمورك العاطفية فالأمور ستسير على ما يرام.

برج الأسد على الصعيد الصحي


>يجب أن تخضع لكافة الفحوصات الطبيعية التى طلبها منك الطبيب حتى لا تعرض نفسك إلى المشاكل.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم.
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مصر 365

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