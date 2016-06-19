حظك اليوم برج الأسد الأحد 19/ 6/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>للأسف بعض المشاكل ستؤرق أبناء هذا البرج بسبب صوتهم العالى وعدم قدرتهم على التحكم بالنفس، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا حتى لا تظهروا وكأنكم أنتم المخطئين .

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>على الصعيد العاطفي:

>الحب سيكون واحداً من العوامل الجيدة التى تدفعكم إلى الأمام فلا داعى للخوف بشأن أمورك العاطفية فالأمور ستسير على ما يرام. برج الأسد على الصعيد الصحي

>يجب أن تخضع لكافة الفحوصات الطبيعية التى طلبها منك الطبيب حتى لا تعرض نفسك إلى المشاكل.

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>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم.

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شبكةعيونالإخبارية

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