حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19 يونيو 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

حظك اليوم برج الأسد الأحد 19/ 6/2016>للأسف بعض المشاكل ستؤرق أبناء هذا البرج بسبب صوتهم العالى وعدم قدرتهم على التحكم بالنفس، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا حتى لا تظهروا وكأنكم أنتم المخطئين .>الحب سيكون واحداً من العوامل الجيدة التى تدفعكم إلى الأمام فلا داعى للخوف بشأن أمورك العاطفية فالأمور ستسير على ما يرام.>يجب أن تخضع لكافة الفحوصات الطبيعية التى طلبها منك الطبيب حتى لا تعرض نفسك إلى المشاكل.>بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف من مسيرة نجاحاتهم لكنها لم تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم.

برج الثور حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>أنت على مشارف تحقيق تقدم كبير فى حياتك المهنية ولكن عليك أن تتخذ قرارات مهمة تساعدك على اختيار الاتجاه الذى تريد أن تسلكه عليك أن تحلل الإيجابيات والسلبيات بعناية فقرارك سوف يؤثر على حياتك بشكل كبير فاذا اتخذت القرار الصحيح فسوف يزيد دخلك بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة القادمة.>أنت وشريكك لديكم الكثير من الأفكار اليوم فيمكنك أن تنظم فعاليات فى مكان عملك بشكل جماعى أو ترتب لقاء اجتماعى فى المنزل مع اولادكم! وكل ذلك يساعدكم على تملق مكانة اجتماعية مرموقة وبناء روابط أفضل مع الناس. فقط لا تدعو من لا يتمنون لك أمنيات سعيدة.>احتساء كوب من القهوة يوميا مفيد جداً لقلبك فهذا يساعدك على الحصول على مزايا صحية لمعدتك. فاذا قمت يتناول كميات أكبر من المشروبات عليك تناول كميات أكبر من الماء حاول أن تذهب الى اليوغا للذهاب مرة واحدة فى الأسبوع على الأقل إن لم يكن كل يوم لتنشط أجهزتك.>ستواجه اليوم العديد من الأمور الخاصة بسوء الفهم مع الأخرين والعلاقات المتشابكة والأخطاء وسيكون لك نصيب كبير منها اليوم ولكن تنزعج بهذه الأمور حاول أن تأخذ خطوة الى الوراء وتستمتع بالمشاهد الكوميدية التى قد تحدث بسبب هذه الأخطاء والأمور فهذا سيجعل يومك يمر بشكل لطيف فاستمتع به.

برج الحمل حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>أنت تعمل بجد اليوم ومن المرجح أن تكون صارمًا جدًا مع المال، والنتيجة هى أنه على الرغم من المدخرات الخاصة بك والتى هى جيدة إلى حد كبير إلا أن مسألة النفقات يمكن أن تصبح قضية حساسة بالنسبة لك، وهناك شعور انعدام الأمن يجبرك على الحد من الانفاق حتى عندما لا يكون هناك حاجة لذلك.>قد تستجمع الشجاعة للسماح للشخص مهم بأن يعرف المشاعر التى تكنها لذلك الشخص، فحاول الاستفادة القصوى من الفرص التى قد تأتى فى طريقك. إنه يوم تودع فيه التردد فحاول أن تستفيد منه للدرجة القصوى.>صحتك الجسدية لا يمكن التنبؤ بها إلى حد ما اليوم. ومع ذلك، سوف تكون بحاجة إلى اتخاذ احتياطاتك للتعامل مع اى مشكلات طارئة على الصعيد الصحي.>جو من الهدوء يسود فى المنزل اليوم، وسوف تتراجع التوترات إلى المقعد الخلفي. فحاول أن تستمتع مع أسرتك بالوقت وتتجنب التفكير فى الأشياء المحبطة فى الحياة.

برج الدلو حظك اليوم الأحد 19/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>الحياة العملية لمواليد برج الدلو ستتعرض خلال الفترة المقبلة للاضطرابات العديدة، فحاول أن تتخطى هذه الفترة باستخدام حكمتك.>ستفاجأ بشخص يخبرك بإعجابه الشديد بك وإذا قارنته بشريكك الحالى سوف تخسره الاثنين، كون هذا الشخص ستكتشف لاحقا انه مجرد وهم.>لمواليد برج الدلو عليك أن تتابع مستوى السكر وضغط الدم فمراقبتهم ستجعلك مهتما بصحتك و بجعلها أفضل من قبل ، كما ستتحسن صحتك النفسية خلال هذه الفترة .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أنك سوف تحرر من عدد من الالتزامات التى كانت تشكل عبئ كبير عليك منذ فترة طويلة ، كن مستعدا للوفاء بالالتزامات الاجتماعية والمالية والشخصية الخاصة بك.

برج السرطان حظك اليوم الأحد 19/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>اليوم ستجنى ثمار عملك الشاق الذى بذلته الفترة الماضية فستجد كل ااترام و عرفان بمجهودك من قبل مديريك ، فالحياة العملية لمواليد برج السرطان تنتظر احدى الترقيات أو المكافآت الكبرى قريبا .>اليوم شريكك فى حاجه كبيرة لدعمك فتجنب ردود الأفعال التى تثير غضبه مثل انتقاده والتعامل معه بأنانية، وضع جانبا القضايا والشكاوى التافهة الخاصة بك، فالوقوف بجانب شريكك سيجعل علاقتكما أكثر استقرارا وترابطا.>لمواليد برج السرطان تحتاج هذه الفترة ان تكون واعيا ، فتجنب تناول الأطعمة السريعة ، و قرارك لتعيش حياة صحية قد يكلفك جهدا كبيرا للتخلى عن عادات سيئة مثل إدمان التدخين .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن ستكلف بعدد من المهام الصعبة ، لذلك عليك ان تتخلى بالصبر.

برج العذراء حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>تشعر بأنك طموح للغاية اليوم، أمامك فرص جديدة تنفتح فى مجال عملك وستكون حريصًا جدًا على الاستفادة منها. كن حذرًا على أن حرصك لا يولد الغيرة والشعور بالمرض بين زملائك أنت بحاجة لأن تدرج أن الانتهاء الناجح للمشاريع ليس فقط يثير إعجاب رؤسائك وإنما يمنحك فرصة للحصول على الدعم من زملاء العمل.>قد تشعر قليلا بخيبة أمل فى هذا الوقت. لقد تعرفت على الكثير من الناس فى الفترة الأخيرة ولكنك لا تزال غير قادر على العثور على أى شخص بنفس ذوقك ومكانتك، وفى الوقت نفسه الأسرة تضغط عليك للارتباط فحاول إقناعهم بالانتظار للحصول على الشخص المناسب.>حاول أن تكون حذرًا من المجهود البدنى الذى قد يتسبب فى الكثير من الآلام للعضلات فامنح جسمك ما يحتاجه من الاسترخاء والراحة ولا تقسو عليه.>أنت مشتت قليلاً اليوم وتعجز عن الصبر على الاستمرار فى تنفيذ مهامك بنجاح وهو ما يسبب لك الكثير من التوتر والإزعاج فحاول أن تركز تفكيرك وتكون منظمًا ومرتبًا.

برج العقرب حظك اليوم الأحد 19 يونيو

برج العقرب على الصعيد المهنى..

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>الإرهاق و الركود الفكرى يسيطران عليك فى الفترة الأخيرة لكنك تتخلص سريعاً من الطاقة السلبية المؤثر عليك، من خلال التفاعل مع الأصدقاء فى العمل ، تحتاج إلى اخذ أجازة قصيرة حتى تستعيد قوتك الذهنية ونشاطك المهنى المعهود.>قصة حب جديد تطرق أبواب قلبكن تعيش لحظات رومانسية مميزة مع الحبيب وتجد كل ما تمنيت فى شريك حياتك بعدما قضيت فترة كبيرة تبحث عن صفات ميعنة فى شريك حياتك، حاول أن تستمتع بهذه الأجواء وعش لحظاتك بهدوء.>الحساسية من الأشياء المزعجة خاصة للفتيات، خاصة الحساسية النفسية التى تحدث بسبب سوء الحالة النفسية و التوتر والضغط العصبى، عليك بزيارة الطبيب بشكل فورى حتى تتخلص من هذه الحالة التى تؤثر عليك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش حالة حب خاصة تجمعه شخصتتغير مشاعره تجاهه وتتحول إلى علاقة حب كبير، نظرات وكلمات رومانسية بسيطة اهم ما يميز العلاقة حالياً، استمتع بهذه اللحظات فالبدايات دائماً أجمل.

برج القوس حظك اليوم الأحد 19/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

> الحياة العملية لمواليد برج القوس ستتحسن بشكل واضح خلال الايام المقبلة ، فستدخل لحياتك بعض العوامل التى ستساعدك بشكل غير مباشر فى انجاز الكثير من مهامك فى الصعيد المهني.>حياة برج القوس العاطفية ستواجه الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة ، عليك أن تثق من شريكك ومدى حبه واهتمامه بك لكى تعمل على تطوير علاقتكما بشكل واضح.>لمواليد برج القوس عليك ان تحافظ على صحتك و تبتعد عن كل ما يسبب لك الحساسية ، فكن حذر حتى لا تكون مضطر لزيارة احدى الأطباء قريبا، وهو الوقت المناسب لإدخال بعض التغييرات المطلوبة على نمط حياتك.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن عليك ان تثق فى تفكيرك وقراراتك حتى اذا اختلف معك من حولك فتمسك بوجه نظرك لكى تجنى الثمار قريبا ، فكن دائما يقظ وحافظ على التواجد بعيون وآذان مفتوحة والتحرك بسرعة لاغتنام الفرص.

برج الميزان حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>هنيئاً لكن من يعمل طبيبا أو ممرضاً أو مدير مستشفى أو حتى هؤلاء من يدرسون الطب فسوف يشهدون نجاحات كبيرة هذه الفترة تأكد من انك تتبع النصائح المهنية الصحيحة فهى ستفيدك جدا فى حياتك المهنية.>انت شخصية مرحة جدا ويمكنك أن تشارك هذه الاوقات المرحة مع من حولك لا تسمح لأحد أن يحول أجواء المرح الى أجواء درامية ولا تسمح لأحد أن يطلب منك ما هو أكبر من طاقتك.>قد تكون مجنون قليلا اليوم! بعد قضاء وقت متعب طويل حاول أن تكافأ نفسك بشيء كعكة الشوكولاته واذا لم تلتزم بالنظام الغذائى الذى الزمك به مدربك الخاص فلا تستطيع أن تصل الى وزنك وجسم المثالى فى وقت قصير.>لقد حان الوقت لاتخاذ بعض الخطوات الجريئة فلا تتردد هذه فانتهز الفرص ولا تخجل منها فإيمانك بنفسك وبقرارك فى هذا الوقت يمكن أن يغير حياتك بشكل كبير للأفضل كما حان الوقت لإعادة تقييم العلاقات القديمة وقطع الأغصان الميتة. ㅤ

حظك اليوم برج الجدى الأحد 19-6-2016

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برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحي

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>انتظر المزيد من الأخبار السعيدة التى ستدق على أبوابك ، فلا تيأس الأمور ستكون على ما يرام ومزيد من المكاسب المادية التى من الممكن أن تغير من مجرى حياتك، لذلك أعمل جاهداً حتى تصل إلى قمة النجاح.>شريك الحياة ربما يشعرك بانك وحيد وفى غربة عنه، لكن حاول ان تكون أكثر عقلاً وحسماً حتى لا تخسر علاقاتك العاطفية فى فترة بسيطة لا يقاس عليها باقية تاريخكم.>الحياة الصحية جيدة لكن لابد ان لا نصمت أو نتجاهل الأشعات والتحاليل المطلوبة حتى لا نقع فى مشاكل كبيرة.>تقدم كبير سيشهده برج الجدى على المستوى العملى، فبعد أن أدرك أخطائه الفترة السابقة واستطاع أن يقومها ويعدل منها، هذه الفترة سيجنى نتيجة مجهوده نجاح كبير لا يحصى.

برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 19 يونيو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تغييرات جذرية فى حياتك المهنية بعدما تلقيت أخبار سارة بشان وضعك فى العمل، تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تستوعب النقلة الكبيرة التى حدثت لك تتلقى تهنئة من زملائك وتظهر لك حقيقة الأشخاص وتعرف الحاقدين وتتأكد من ظنونك السابقة عنهم.>حالتك العاطفية متذبذبة تقبل على اتخاذ خطوات جادة فى حياتك العاطفية لكن تغير قراراتك يحول دون تنفيذ أى من هذه الخطوات، الأمور كلها ستكون على ما يرام قريباً، استمع إلى صوت قلبك ولا تستفتى عقلك كثيراً هذه الفترة حتى تتجنب الوقوع فى صراع داخلى.>عليك أن تخسر المزيد من الوزن خلال الأيام المقبلة، لأن ما تفعله هذا سيعرض حياتك للخطر، كما أن الأطباء دائماً ما نصحوك بذلك، كما أنه من الضرورى اتباع نظام غذائى صحى فى أسرع وقت ممكنن والالتزام بتعليمات الطبيب حتى تتجنب مشكلات السمنة المفرطة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة مهنية شديدة التميز يعرف يها من أصدقائه الحقيقين الذين يحملون فى داخلهم مشاعر حقيقية لك، حاول أن تستفيد فى أخطائك السابقة حتى تسعد بترقيتك القادمة.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 19 يونيو 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>مشاكل بسيطة ستتعرض لها فى العمل وبعض الضغوط النفسية ستقف عائقاً بينك وبين تقدمك لكن لا داعى للقلق فكلها أمور ستزال سريعاً والكرب سينفرج إذا أعدت النظر فى نفسك وفى تقيمك للأخرين.>الحب سيتوج حياتك فى هذه الفترة، وسيكون عاملاً محمساً لك وسيخرجك من اى مشاكل فى العمل وسيهون عليك الحياة، لذلك حاول أن تحافظ على هذه الحالة.>بعض الأعراض كالصداع والمغص تؤرقهم لكنها مع الوقت ستزول فلا داعى للقلق طالما تسيرون على نظام غذائى جيد.>سيشهد هذا البرج المزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، فمعظم ما حلم به سيجده يتحقق الان، لذلك يجب أن يأخذوا من الصبر جانب حتى لا يتهورون فى اتخاذ قراراتهم كالعادة.