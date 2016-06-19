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إحباط هروب 14 من جنسيات مختلفة فى هجرة غير شرعية بالبحيرة

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إحباط هروب 14 من جنسيات مختلفة فى هجرة غير شرعية بالبحيرة إحباط هروب 14 من جنسيات مختلفة فى هجرة غير شرعية بالبحيرة
تمكن منذ قليل رجال مباحث رشيد، من إحباط محاولة هروب 14 شخصا من جنسيات مختلفة عن طريق الهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا من مدينة رشيد.

كان اللواء محمد عماد الدين، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من الرائد محمود هندى، رئيس مباحث رشيد يفيد بضبط السيارتين ( ميكروباص ) قيادة " ا م أ ق " والسيارة ( ميكروباص ) قيادة " م ع ا " سائق يستقلهما عدد 14 فرداً (10) سودانى ، (3) أثيوبى ، (1) مصرى يدعى " م م ع " المطلوب ضبطه فى عدد (3) قضايا هجره غير شرعية، وذلك بالطريق الدولى الساحلى بمدخل مدينة رشيد تمهيدا لإستقلالهم أحد المراكب للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط .

بسؤالهم أقروا بالإتفاق مع " م ع م ر" وشخص أخر سودانى الجنسية يدعى " م إ " لتسفيرهم لدولة إيطاليا مقابل مبلغ 30 ألف جنية لكل فرد منهم، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

إحباط هروب 71 شخصا من جنسيات مختلفة فى هجرة غير شرعية بالبحيرة
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