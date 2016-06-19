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محافظ بنى سويف: نفذنا تعاقدا سابقا لتأجير مصانع تدوير القمامة

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محافظ بنى سويف: نفذنا تعاقدا سابقا لتأجير مصانع تدوير القمامة محافظ بنى سويف: نفذنا تعاقدا سابقا لتأجير مصانع تدوير القمامة
أكد محافظ بنى سويف المهندس شريف محمد حبيب أن المحافظة لم تنشئ تعاقدا جديدا مع شركة أسمنت بنى سويف "تيتان" بشأن تأجير عدد من المصانع لتدوير القمامة على أن تقوم الجهات العاملة فى مجال جمع القمامة بتوريدها للشركة، قائلا "المحافظة تنفذ تعاقدا سابقا تم توقيعه مع الشركة بتاريخ الثامن من أغسطس 2015".

وأضاف المحافظ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هذه المنظومة تم طرحها عام 2014 طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وذلك فى مزايدة علنية تم الإعلان عنها بالصحف الرسمية وتم ترسيتها على شركة تيتان طبقا للقانون وفى حضور المستشار مفوض الدولة ومندوب عن وزارة المالية.

وأوضح حبيب أنه تولى المسئولية وبدأ عمله محافظا لبنى سويف فى 27 ديسمبر 2015.


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