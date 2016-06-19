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محمود كبيش: بيان قطر عن أحكام قضية التخابر تدخل مرفوض

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محمود كبيش: بيان قطر عن أحكام قضية التخابر تدخل مرفوض محمود كبيش: بيان قطر عن أحكام قضية التخابر تدخل مرفوض
استنكر الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، بيان وزارة الخارجية القطرية ردا على حكم محكمة جنايات القاهرة الذى صدر أمس السبت بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين بالسجن والإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر.

ووصف كبيش مضمون البيان بأنه سلوك غير ملائم ولا يصح ويتنافى مع مبادئ العلاقات بين الدول، مشيرا إلى أن قطر تواصل تدخلها فى الشأن المصرى وهو أمر مرفوض، موضحا أن الحكم سيتم الطعن عليه بعد صدور حيثياته أمام محكمة النقض فإذا قبلته ستعاد محاكمة المتهمين وإذا رفضته أصبح الحكم نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.

واستطرد عميد حقوق القاهرة الأسبق:"لا يجوز التعليق إطلاقا على أحكام القضاء ويجب مواجهة بيان خارجية قطر بالوسائل الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لأن هذه المشكلة دبلوماسية ولا دخل هنا للقضاء بالرد على قطر".

قطر تتدخل فى أحكام القضاء.. وتزعم: اتهامات "التخابر" تخالف سياستنا تجاه مصر
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