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حماية المستهلك:100 ألف جنيه غرامة عدم الالتزام بقرار منع الإعلانات المخالفة

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حماية المستهلك:100 ألف جنيه غرامة عدم الالتزام بقرار منع الإعلانات المخالفة حماية المستهلك:100 ألف جنيه غرامة عدم الالتزام بقرار منع الإعلانات المخالفة
أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إصدار قرار بإيقاف الإعلانات التى تتوفر فيها المواصفات القياسية، منها إعلان "الدوندو" والذي يروج إلى أن نوع هذا اللبن، أفضل من لبن الأم، بجانب استخدام الأطفال فى الإعلان برسالة موجهة غير حقيقية أمر مخالف.

وقال "يعقوب" خلال حواره ببرنامج "اليوم فى ساعة" الذي يذاع على فضائية النهار اليوم، إن عدم تنفيذ الالتزام بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بمنع الإعلانات المخالفة يشكل جريمة، غرامتها من 5 آلاف لـ100 ألف جنيه، بجانب أن استمرار ظهور الإعلان على التليفزيون يشكل أزمة، بمعنى أن كل مرة سيذاع فيها الإعلان سيكون أمامه قضية.

- حماية المستهلك: لسنا ضد الإبداع بالإعلانات ولكن ضد الإسفاف ومخالفة التقاليد
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