أمل القبيسي تبحث تعزيز التعاون بين الإمارات والهند

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي خلال استقبالها في مقر المجلس بأبوظبي الخميس الماضي تي. بي. سيثارام سفير جمهورية الهند لدى الدولة سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وذلك في ظل ما تشهده علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين البلدين من تطور ونمو، وما تحظى به هذه العلاقات من دعم قيادتي وحكومتي البلدين والشعبين الصديقين.

وأكدت القبيسي خلال اللقاء أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الهندي من خلال إنشاء لجنة صداقة برلمانية إماراتية هندية وتنشيط الزيارات البرلمانية بين الجانبين، وأن يتم العمل على سرعة الاتفاق على إنجاز كل ما يتعلق ببدء عملها لما لها من أهمية كبرى في تعزيز العلاقات في المجالات كافة، وتحقيق التواصل والتنسيق المنشود على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، والمشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية من أجل توحيد الرؤى والمواقف حول القضايا المختلفة، في ظل ما يتوفر لدى البلدين من ميزات من حيث الموقع والفاعلية الاقتصادية واهتمامهما ودورهما المهم بقضايا الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وإيجاد حلول عادلة للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

تنسيق

وشدد الجانبان على أهمية التشاور والتنسيق بين وفدي المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الهندي خلال المشاركة في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي لتوحيد المواقف ووجهات النظر حيال مختلف القضايا التي تهم البلدين والشعبين الصديقين.

واتفقا على إعداد مسودة مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الهندية ليتم الاطلاع عليها من قبل الجانبين والاتفاق على ما تتضمنه من بنود بهدف الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لمواكبة التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية وتجسيد أهمية نتائج زيارات مسؤولي البلدين على المستويات كافة.

واستعرض الطرفان مجالات التعاون القائمة بين الإمارات والهند في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والاستثمارية.

شراكة استراتيجية

وأكدت معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي والسفير الهندي أن العلاقات أصبحت في أفضل مستوى لها ووصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية في ظل نتائج الزيارة المهمة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في شهر فبراير 2016م لجمهورية الهند والتي أسست لمرحلة تاريخية جديدة في علاقات البلدين والشعبين الصديقين على أسس استراتيجية راسخة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون في المجالات كافة.

وأشادت القبيسي بالدور المهم الذي يقوم به البرلمان الهندي ونشاطه محلياً ودولياً لخدمة الشعب الهندي، مؤكدة أن لدى الهند ديمقراطية عريقة في العالم، فهي نموذج لنظام دستوري قائم على الديمقراطية والتعددية ومشاركة المرأة السياسية والمواءمة مع النموذج التنموي العالمي.