قنصل عام الدولة في نيويورك يؤكد متانة العلاقات الإماراتية الأميركية

أكد ماجد السويدي القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك متانة العلاقات الإماراتية - الأميركية.

جاء ذلك خلال زيارة السويدي مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا، والتقى خلالها مسؤولي الحكومة المحلية وكبار رجال الأعمال في المدينة لتسليط الضوء على العلاقات الثنائية القوية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

وشارك السويدي متحدثاً في المؤتمر السنوي لمجلس الشؤون العالمية بمدينة شارلوت والتقى عدداً من القيادات البارزة في المجتمع ورجال الأعمال بمن في ذلك المسؤولون السياسيون المحليون من بينهم عمدة مدينة شارلوت جنيفر روبرتس ودار بينهما حوار إيجابي تحدثت خلاله عمدة شارلوت عن تاريخ المدينة وثقافتها وأولوياتها الاقتصادية.

وناقش الجانبان العلاقة القوية والوطيدة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وجوانب التعاون في المستقبل بين البلدين إضافة إلى أوجه التشابه بين شارلوت ودولة الإمارات من حيث تركيز الاهتمام على التنويع الاقتصادي والتنمية.

كما التقى السويدي عضو مجلس مدينة شارلوت جون أوتري الذي له مواقف رائدة في المجالات البيئية لمدينة شارلوت وتبادلا معلومات حول رؤية الاستدامة لدولة الإمارات.

وفي إطار التعرف إلى جهود مدينة شارلوت في مجالي الفضاء والطاقة التقى القنصل العام، ديفيد دكتر الرئيس التنفيذي لشركة «E4 Carolinas» وهي شركة رائدة تركز على التنويع في مجال الطاقة في ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية.

وقال القنصل العام إن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين دولة الإمارات وولاية شارلوت في مجال تأمين مستقبل الطاقة المستدامة والوعي بأهمية تنويع اقتصاداتنا وإنني أتطلع إلى توسيع مجالات تعاوننا والعمل معاً على تعزيز ديناميكية العلاقات بين البلدين.