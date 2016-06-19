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الأهلي: نحن بصدد إجراء اتفاقات لتوفير طائرة خاصة.. وانتظروا حافلة مثل برشلونة

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الأهلي: نحن بصدد إجراء اتفاقات لتوفير طائرة خاصة.. وانتظروا حافلة مثل برشلونة الأهلي: نحن بصدد إجراء اتفاقات لتوفير طائرة خاصة.. وانتظروا حافلة مثل برشلونة

أكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن امتلاك طائرة خاصة ليس بالأمر السهل ولكن المجلس في نفس الوقت بصدد إجراء عدة اتفاقات لتوفير ذلك.

ويأتي سعي مجلس إدارة الأهلي لتوفير طائرة خاصة لنقل الفريق في الرحلات الشاقة و"لمساعدته على تحقيق البطولات والإنجازات".

وقال عماد وحيد: "مجلس إدارة الأهلي لن يتوانى في دعم الفريق وتذليل أي صعوبات تواجهه مثلما حدث في رحلة زامبيا".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "امتلاك طائرة خاصة بالتأكيد ليس بالأمر السهل بل ومكلف أيضا، ولكن المجلس في نفس الوقت بصدد إجراء عدة اتفاقات لتوفير طائرة خاصة لنقل الفريق".

وواصل "الأهلي في طريقه مع بداية الموسم الجديد لامتلاك حافلة خاصة لنقل الفريق في مباريات الدوري".

وأوضح "حافلة تضاهي الحافلة التي يمتلكها برشلونة زتحتوي على تجهيزات خاصة مثل غرفة للاجتماعات مع تقنيات حديثة لتوفير الراحة للاعبين".

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