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تحليل في إفريقيا - البدري لـ في الجول: 3 نقاط مضئية رغم خسارة الأهلي.. ' الإسماعيلي '

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تحليل في إفريقيا - البدري لـ في الجول: 3 نقاط مضئية رغم خسارة الأهلي.. ' الإسماعيلي ' تحليل في إفريقيا - البدري لـ في الجول: 3 نقاط مضئية رغم خسارة الأهلي.. ' الإسماعيلي '

يرى حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي ومنتخب للشباب السابق وجود نقاط مضئية رغم سقوط الأهلي في فخ الهزيمة في بداية مشوار الفريق بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ثلاثية مقابل هدفين كتبت خسارة الأهلي أمام زيسكو مع أداء متذبذب للغاية من قبل كتيبة مارتن يول. (طالع التفاصيل)

وفي إطار نفس الجولة نجح نادي الوداد الرياضي المغربي في تحقيق الفوز خارج الديار أمام أيسك ميموزا ليتصدر المجموعة الأولى.

وتحدث حسام البدري مع FilGoal.com قائلا: "في البداية دعونا نعترف أن الهزيمة ولدت ضغوطا على الأهلي في دوري الأبطال، وخصوصا مع فوز الوداد، ولكن في دوري الأبطال أنت دائما ما تلعب على تعويض النقاط".

وأوضح "الأهلي أمامه 5 مباريات بـ15 نقطة وقد يحتاج إلى 12 نقطة أو أقل لكي يضمن التأهل. وهذه الاستراتيجية الأولى التي يجب على الأهلي التعامل معها وتحقيقها".

وواصل "النقطة الثانية وهي من وجهة نظري، القرعة. القرعة خدمت الأهلي بمواجهته أمام أسيك الفريق الأضعف بالمجموعة في المباراة الثانية على أرضه. وبالتأكيد الفوز أمرا حتميا لضمان مواصلة المشوار".

وتابع "كذلك الوداد سيواجه زيسكو وأي نتيجة بينهما ستكون لصالح الأهلي في حالة فوزه على أسيك".

الإسماعيلي

وهل يتأثر الأهلي بالسلب بنتيجة زيسكو أمام الإسماعيلي؟ هنا النقطة المضئية الثالثة التي يراها حسام البدري.

وقال البدري: "ما حدث أمام المصري وزيسكو سيؤدي إلى استنفار كل طاقات وقدرات لاعبي الأهلي".

وأردف "سيتم التعامل مع مباراة الإسماعيلي كلقاء رد الاعتبار والكرامة وإثبات الوجود والخروج من عنق الزجاجة وذلك من أجل مصالحة الجماهير وتحقيق خطوة نحو اللقب".

ويحتاج الأهلي إلى 5 نقاط من 3 مواجهات ليضمن رسميا التتويج بلقب الدوري المصري دون النظر إلى نتائج الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 71 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك. بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 47 نقطة.

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