تحليل في إفريقيا - عبد الغني لـ في الجول: 4 أسباب لسقوط الأهلي.. ' يجب التعاقد مع حارس بديل '

ما هي أسباب سقوط الأهلي في بداية مشواره بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه مجدي عبد الغني.

ثلاثية مقابل هدفين كتبت خسارة الأهلي أمام زيسكو مع أداء متذبذب للغاية من قبل كتيبة مارتن يول. (طالع التفاصيل)

وفي إطار نفس الجولة نجح نادي الوداد الرياضي المغربي في تحقيق الفوز خارج الديار أمام أيسك ميموزا ليتصدر المجموعة الأولى.

وقال مجدي عبد الغني لـFilGoal.com: "من وجهة نظري يوجد 4 أسباب لخسارة الأهلي".

وأوضح "السبب الأول هو الصيام من وجهة نظري، لم يكن من الضروري صيام لاعبي الأهلي فهم على سفر. وتوقيت المباراة كان صعبا للغاية مع الصيام".

وأكمل حديثه قائلا: "ثانيا، أرى أن حسام غالي يمر بفترة عصيبة. اللاعب الذي يصل إلى قمة مستواه ثم يتراجع يجب في ذلك الوقت وقوف باقي اللاعبين بجانبه. "يشيل عنه"، والجميع بعيدا عن مستواه وهذا سوء حظ لغالي مع إصابة عبد اله السعيد أيضا".

وماذا عن السبب الثالث والرابع؟ يُجيب عبد الغني: "لابد من الأهلي أن يتعاقد مع حارس مرمى بديل مميز. ليصبح جاهزا عندما يمر شريف إكرامي بهزة. والبديل يكون على المستوى وجاهز لتعويض أي هزة لإكرامي".

وأتم "أخيرا أرى أن مارتن يول يتحمل مسؤولية الهزيمة مع الجهاز الفني. والموقف الآن أصبح خطرا للغاية على مشوار الأهلي في البطولة".

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