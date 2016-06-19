تعرف على أنواع التهابات العظام وطرق علاجها

التهابات العظام والمفاصل من أكثر الأمراض الشائعة بين ملايين الأشخاص حول العالم، خاصة كبار السن والسيدات، وهى تعيقهم عن الحركة بأريحية وأداء الأعمال اليومية المخولين بها، ومن جانبه يسلط الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس الضوء عليها، لافتا إلى أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع أساسية، تشمل:

1. التهابات روماتيزمية تحدث بسبب بروتينات فى الدم تهاجم الأنسجة وتتسبب فى التهابها.

2. التهابات صديدية نتيجة وصول البكتيريا إلى العظام عن طريق جرح أو حادث أو عن طريق الدم، حيث يتكون صديد وتسوس بالعظام.

3. التهابات نتيجة الاحتكاك المستمر أو الاستعمال والإجهاد غير الطبيعى وينتج عنها خشونة المفاصل والتهابها.

وأشار عمارة إلى أن علاج التهابات العظام والمفاصل الروماتيزمية يتم باستخدام بالعلاج الدوائى تحت إشراف طبيب الأمراض الروماتيزمية (أحد فروع الباطنة أو الطب الطبيعى)، وفى حالة عدم الاستجابة يتم تحويل المريض إلى جراحة العظام للتدخل الجراحى بواسطة المنظار أو جراحات تغيير المفاصل أو إصلاح الاعوجاج.

أما علاج التهاب العظام الصديدى فيكون بالتدخل الجراحى لإزالة أى أنسجة ميتة وزراعة مضاد حيوى موضعى بعد التنظيف، ثم بناء أنسجة جديدة بطرق جراحات إصلاح التشوهات وبناء العظام، مع تجنب الإسراف فى استعمال المضادات الحيوية، لأنها لا تفيد بدون تنظيف جيد للعظام، فضلا عن الأعراض الجانبية التى قد تتسبب فيها.

وفيما يتعلق بالالتهابات الناتجة عن الإجهاد والاحتكاك، أوضح أستاذ جراحة العظام أنه يمكن علاجها بالأدوية والعلاج الطبيعى، لكن فى المراحل المتأخرة يكون العلاج بجراحة المنظار والحقن الموضعى أو بجراحات تغيير المفاصل.

وأضاف الدكتور خالد عمارة أن أفضل طريق الوقاية من هذه الالتهابات يكون من خلال اتباع نظام حياة صحى، يتضمن تناول الغذاء الطبيعى الصحى وممارسة الرياضة بانتظام والنوم المنتظم والابتعاد عن التدخين وتجنب المياه الغازية والمواد الحافظة، مؤكدا أن أسلوب الحياة الصحى ذلك يضمن تمتع الإنسان بمناعة قوية ويضمن تعزيز صحة المفاصل والعضلات والأربطة بما يحمى الجسم من الإصابة.

5 أطعمة للحد من آلام مرض التهاب المفاصل الروماتويدى