ننشر عدد أصوات كل مرشح من الثمانية المتنافسين على مقعد دائرة مركز الفيوم

كشفت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس فى مؤتمر صحفى عقدته اللجنة، مساء اليوم السبت، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من الثمانية المتنافسين بالجولة الأولى من انتخابات دائرة مركز الفيوم، والتى أسفرت عن الإعادة بين عمرو نبيل وعبير حسن.

وجاءت النتائج كالتالى:

1. عبير محمد سمير حسن أحمد "عبير الخولى" حصلت على 21.129 ألف و129 صوتا بنسبة 38.42%

>2. محمد فؤاد زغلول عبد الحفيظ "محمد فؤاد" حصل على 6 آلاف و 848 صوتا بنسبة 12.45%

>3. عبد الباسط عبد الصمد أبو العنين رمضان "د.عبد الباسط عبد الصمد" حصل على 463 صوتا بنسبة 0.84%

>4. د.فوزى سيد عبد السميع متوبل "د.فوزى عبد السميع" حصل على 1418 صوتا بنسبة 2.58%

>5. رفعت أحمد عباس محمد حصل على 997 صوتا بنسبة 1.81%

>6. عماد محمد عبد التواب بدر "عماد بدر" حصل على 478 بنسبة 0.87%

>7. كمال هاشم أحمد حسن مرزوق "كمال هاشم أحمد" حصل على 376 صوتا بنسبة 0.68%

>8. عمرو محمد نبيل عبد الظاهر أبو السعود "عمرو أبو السعود" حصل على 23 ألف و285 صوتا بنسبة 42.34 %

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