محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير المستشفيات

شدد محافظ الأقصر محمد بدر، على سرعة إنهاء أعمال التطوير التى تجرى بمختلف أقسام مستشفى إسنا المركزى القديمة مطالبًا القائمين على العمل بضرورة وضع جدول زمنى محدد لتسليم المستشفى ونقل المرضى للأقسام التى تم الانتهاء من تطويرها.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ لتفقد عدد من المستشفيات بالمحافظة يرافقه العميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر ومحمد سيد رئيس مدينة إسنا والعميد أيمن مدنى رئيس مدينة الطود والدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد المحافظ خلال الجولة الأقسام التى يجرى تطويرها بمستشفى إسنا المركزى القديم وتابع سير العمل حيث يتم تحديث المستشفى للاستفادة منها فى خدمة المرضى حتى بعد انشاء مستشفى إسنا الجديد .

>ووجه الحافظ خلال تفقده للمستشفى بسرعة نقل الأدوات الطبية والمرضى إلى الغرف والأقسام التى تم الانتهاء من تطويرها وسرعة تطوير الأقسام الأخرى وإنجاز العمل وتخصيص سيارة من مجلس المدينة لكسح مياه الصرف الخاصة بالمستشفى ووحدات الغسيل الكلوى كما وجه خلال تفقده لمستشفى إسنا الجديد الذى يجرى إنشاؤه بتطوير وتجميل المنطقة الامامية للمستشفى كمدخل مستشفى مدينة أرمنت وضغط الجدول الزمنى المخصص لإنهاء العمل بها.

وخلال جولته تفقد المحافظ الوحدة الصحية بعزبة على بدر ووجه بتوفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية كما تفقد مستشفى العديسات التى يجرى تطويرها وبحث مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ضغط الجدول الزمنى لموعد الانتهاء من العمل بها والمقرر فى شهر مارس العام المقبل وكذلك إمكانية تحويلها لمستشفى تخصصى لعلاج مرض معين.

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