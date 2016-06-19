توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على فقراء قرى درب الأربعين بالوادى الجديد
وزعت رئاسة مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد، أمس السبت، 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على الفقراء بقرى درب الأربعين، والتى تقدمها القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجمعية الأورمان ،ومؤسسة مصر الخير حيث تم تسليمها للمستحقين تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة .إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال عادل عباس رئيس مركز باريس فى تصريح صحفى إنه سيتم على مدار اليومين المقبلين استكمال توزيع هذه الإعانات على قرى الواحة الشمالية :" عدن ، بغداد ، جورمشين ، جدة "، بالإضافة إلى الجنوبية: " المكس القبلى والبحرى ، دوش ، القصر "، مؤكدا أنه تم تسليم الإعانات للأهالى والأسر، من خلال كشوف معدة مسبقا، مع تكرار تسليم هذه الإعانات العينية لبعض الحالات الأكثر فقراً نظراً لحالتها الاجتماعية الصعبة .
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