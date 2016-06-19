توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على فقراء قرى درب الأربعين بالوادى الجديد

وزعت رئاسة مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد، أمس السبت، 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على الفقراء بقرى درب الأربعين، والتى تقدمها القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجمعية الأورمان ،ومؤسسة مصر الخير حيث تم تسليمها للمستحقين تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة .

وقال عادل عباس رئيس مركز باريس فى تصريح صحفى إنه سيتم على مدار اليومين المقبلين استكمال توزيع هذه الإعانات على قرى الواحة الشمالية :" عدن ، بغداد ، جورمشين ، جدة "، بالإضافة إلى الجنوبية: " المكس القبلى والبحرى ، دوش ، القصر "، مؤكدا أنه تم تسليم الإعانات للأهالى والأسر، من خلال كشوف معدة مسبقا، مع تكرار تسليم هذه الإعانات العينية لبعض الحالات الأكثر فقراً نظراً لحالتها الاجتماعية الصعبة .

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