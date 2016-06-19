وفاة 3 إسرائيليين متأثرين بإصابتهم فى حادث "مطعم تل أبيب"

توفى ثلاثة إسرائيليين، مساء السبت، متأثرين بإصابتهم عقب اقتحام سيارة مطعما فى شارع "اللنبى" زاوية بن يهودا فى تل أبيب.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر طبية، أن ثلاثة اشخاص قتلوا متأثرين بإصاباتهم فيما أصيب ثلاثة آخرين بجراح مختلفة.

وأكدت المصادر أن السائق أصيب بأزمة قلبية وفقد السيطرة على المركبة، وتوجه إلى المكان خبراء حوادث السير لشرطة إسرائيل الذين شرعوا بالتحقيق.

بالصور والفيديو.. إصابة 7 إسرائيليين فى حادث اقتحام سيارة لمطعم بتل أبيب

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