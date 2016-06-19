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حكومة العراق تؤكد تأمين الخدمات الأساسية للنازحين بالتنسيق مع حكومة الأنبار

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حكومة العراق تؤكد تأمين الخدمات الأساسية للنازحين بالتنسيق مع حكومة الأنبار حكومة العراق تؤكد تأمين الخدمات الأساسية للنازحين بالتنسيق مع حكومة الأنبار
وجه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، بتنفيذ توصيات "خلية إدارة الأزمات المدنية"، بعد انتهاء اجتماعها اليوم السبت، بحضور يان كوبيتش رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامى)، ونائبه للشؤون الإنسانية ليز جراندى، وبرئاسة مدير مكتب العبادى مهدى العلاق، ومشاركة قيادات محلية بالأنبار وممثلى الوزارات والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم السبت، أن أبرز التوصيات تضمن تأمين مبالغ لازمة لضمان توفير الخدمات وتأهيلها من الموازنات التشغيلية للوزارات ذات العلاقة، بالتنسيق مع المحلية لمحافظة الأنبار.. وأكدت على توفير المرافق الصحية للمخيمات وبأعداد كافية مع التنسيق مع المنظمات الدولية لتنظيم عمليات الإغاثة، وتأمين الكهرباء للمخيمات خلال خمسة أيام.

وشددت التوصيات، على إنجاز إيصال الأغذية ومياه الشرب للمخيمات، بموجب خطة دقيقة لضمان تدفقها بشكل مستمر ومتوازن، وضبط عمليات إغاثة نازحى الفلوجة خلال عملية تحريرها، على أن تقدم خلية الأزمة فى محافظة الأنبار ولجنة إغاثة النازحين جردا بأعداد العوائل النازحة خلال ٢٤ ساعة لمخيمات "عامرية الفلوجة، والحبانية، والخالدية، وجسر بزيبز"، والإسراع فى نصب المراكز الصحية المتنقلة والطارئة بالاستفادة من دعم منظمة الصحة العالمية.

ودعت التوصيات، إلى البدء بحملة تلقيح لأطفال العوائل النازحة ضد شلل الأطفال بعد توقفها لمدة عامين، والمباشرة بحملات تلقيح ضد مرض "التيفويد".. وتتولى لجنة تنسيق فعاليات الإغاثة فى رئاسة الوزارة، إرسال فرق عمل لمخيمات النازحين لتقييم وضع النازحين ورفع مواقف يومية لمعالجة أية نواقص.

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مصر 365

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