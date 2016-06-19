قطر تتدخل فى أحكام القضاء.. وتزعم: اتهامات "التخابر" تخالف سياستنا تجاه مصر

استمرارا لتدخلاتها السافرة فى الشئون المصرية، تطاولت قطر على القضاء المصرى عقب أحكام قضية "التخابر" المتهم فيها المعزول محمد مرسى، حيث أعربت وزارةُ الخارجيةِ القطريةِ عن استنكارها ورفضِهَا الكامل للزج باسمِ دولةِ قطر فى الحكمِ الذي أصدرتهُ محكمةُ جناياتِ القاهرة اليوم.

وزعم مدير المكتبِ الإعلامى بوزارةِ الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحى، أن الحكمَ الصادرَ عن محكمةِ جناياتِ القاهرةِ يجافى العدالةَ والحقائق متضمنا ما وصفه بـ"اتهامات تخالفُ سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر"، معربا عن رفضه توجيه تهمة التخابر مع قطر الموجهة لـ"مرسى" والمتهمين معه.

وادعى المسئول القطرى أن الأحكام "تفتقرُ إلى العدالةِ بمفهومهَا السليم والتي تؤسس على أسبابٍ لا علاقة لها بالقانونِ وإنما لأسبابٍ معروفةٍ لا تُساعِدُ على ترسيخِ الروابطِ والعلاقات الأخوية بينَ الدولِ الشقيقة وتشكلُ سابقةً خطيرةً في العلاقاتِ بينَ الدولِ العربية"، على حد قوله.

ننشر نصوص المواد المعاقب بها محمد مرسى و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر"

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