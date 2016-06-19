إصابة 6 فى معركة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بين عائلتين فى السويس

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالسويس، إثر نشوب معركة بين عائلتين استخدم خلالها الشماريخ والأسلحة البيضاء، وتم نقل المصابين إلي مستشفي السويس العام ، وقامت قوات الشرطة بالسويس بفض المشاجرة، وتواجدت بكثافة بمنطقة عرب المعمل السكنية بالسويس.

كان اللواء مجدي عبد العال، مدير أمن السويس، تلقي بلاغا بنشوب معركة بين عائتي " غريب " و " عبد الحفيظ " وأنه توجد اصابات من العائلتين.

وقال شهود عيان بمنطقة عرب المعمل، إن المعركة دارت بين العائلتين بسبب خلافات بينهما، واستخدمت الأسلحة البيضاء والشماريخ فى المعركة.

وأكد مصدر طبي، أن 6 مصابين وصلوا إلي مستشفي السويس العام وجاري علاجهم.

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