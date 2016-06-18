السيطرة على حريق نشب بمصنع "جلاش" بمركز طنطا فى الغربية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، على حريق أندلع فى مصنع "جلاش" بقرية نواج التابعة لمركز طنطا بسبب ماس كهربى.

تلقت شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق بمصنع جلاش بقرية نواج، وانتقل لموقع الحادث اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، والعقيد إيهاب مصطفى مأمور مركز طنطا، والمقدم احمد خيري رئيس مباحث مركز طنطا، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران بعد أن أتت على معظم محتويات المصنع، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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