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رضا الكرداوى تمازح زينة: عقبالك لما تاخدى حق ولادك.. والفنانة ترد: متخفيش

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رضا الكرداوى تمازح زينة: عقبالك لما تاخدى حق ولادك.. والفنانة ترد: متخفيش رضا الكرداوى تمازح زينة: عقبالك لما تاخدى حق ولادك.. والفنانة ترد: متخفيش
شهدت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم السبت، حوارًا مازحًا بين الفنانة زينة والمذيعة رضا الكرداوى أثناء نظر قضيتى نفقة توأم زينة وأحمد عز، ودعوى حبس توفيق عكاشة لتهربه من دفع نفقة ابنه "يوسف".

قالت رضا الكرداوى مطلقة عكاشة لـ"زينة: "لازم نتحد عشان نغير قوانين الأحوال الشخصية" واستطردت: "نحن السابقون وأنتم اللاحقون أنا سبقتك بخمس سنين ووصلت لدعوى الحبس عقبالك يا زينة لما تاخدى حق ولادك"، وردت زينة على "الكرداوى" بابتسامة وبادلتها التضامن معها وقالت لها "متخفيش مش هسيب حقهم".

يذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر نظرت اليوم السبت دعويين مقامتين من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز تطالبه فيها بنفقة طفليه التوأم بعد حصولها على حكم نهائى بثبوت نسبهما إليه والثانية مقامة من رضا الكرداوى تطالب فيها بحبس مطلقها توفيق عكاشة لامتناعه عن سداد مجمل نفقة ابنهما "يوسف".


>- "جنح مدينة نصر" تقضى بحبس الفنان أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب وقذف "زينة".. وحجز دعوى "نفقة توأم الفنانة" ضد الفنان للحكم 30 يوليو.. ومحاميها يقدم للمحكمة تحريات جديدة حول مصادر دخل "عز"
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