انهيار جزئى لعقار بعابدين دون إصابات

وقع منذ قليل انهيار جزئى لعقار سكنى مكون من 3 طوابق بشارع محمد محمود التابع لدائرة قسم عابدين.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة بانهيار جزئى لعقار بعابدين، وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية، بانتقال القوات وسيارات الإطفاء إلى المكان، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتبين انهيار جزئى للعقار وقام رجال الدفاع المدنى للبحث عن أى أشخاص أسفل ركام العقار ولم يتم العثور على أى أشخاص.

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