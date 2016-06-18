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رئيس هيئة السكك الحديدية يشارك العاملين إفطار رمضان

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رئيس هيئة السكك الحديدية يشارك العاملين إفطار رمضان رئيس هيئة السكك الحديدية يشارك العاملين إفطار رمضان
شارك المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديدية، العاملين ببرج الشمال وجبة الإفطار اليوم، السبت، بحضور المهندس أشرف رسلان، نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية.

وقال رئيس الهيئة إن برج الشمال يعتبر البرج الرئيسى للتحكم فى مسير القطارات أثناء دخولها وخروجها من محطة القاهرة ويخدم خطوط الوجه البحرى والقبلى، مشيدا بالعاملين ببرج الشمال لما لمسه من أهمية الأعمال التى يقومون بها دون توقف على مدار الساعة، والتى تحتاج إلى اليقظة الدائمة.

يأتى ذلك لحرص رئيس الهيئة بضرورة التواصل مع العاملين لتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد والعمل لانتظام حركة مسير القطارات لخدمة المسافرين من الركاب.

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