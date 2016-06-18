بالصور والفيديو.. إصابة 7 إسرائيليين فى حادث اقتحام سيارة لمطعم بتل أبيب

أصيب 7 أشخاص بجراح متفاوتة إثر فقدان مسن السيطرة على سيارته فى تل أبيب بوسط إسرائيل.

ونتج عن الحادث -حسبما ذكر موقع صنارة الإسرائيلى- اقتحام مطعم إثر انحراف سيارة المسن عن مسلكها واصطدامها بالمواطنين الذين كانوا يأكلون داخل المطعم، وتحقق الشرطة فى ظروف هذا الحادث.

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