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بالصور والفيديو.. إصابة 7 إسرائيليين فى حادث اقتحام سيارة لمطعم بتل أبيب

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بالصور والفيديو.. إصابة 7 إسرائيليين فى حادث اقتحام سيارة لمطعم بتل أبيب بالصور والفيديو.. إصابة 7 إسرائيليين فى حادث اقتحام سيارة لمطعم بتل أبيب
أصيب 7 أشخاص بجراح متفاوتة إثر فقدان مسن السيطرة على سيارته فى تل أبيب بوسط إسرائيل.

ونتج عن الحادث -حسبما ذكر موقع صنارة الإسرائيلى- اقتحام مطعم إثر انحراف سيارة المسن عن مسلكها واصطدامها بالمواطنين الذين كانوا يأكلون داخل المطعم، وتحقق الشرطة فى ظروف هذا الحادث.
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حادث (1)

حادث (2)


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