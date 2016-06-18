تجمهر 20 مسعفا بالجيزة أما الهيئة بسبب تعسف المدير ضدهم

تجمهر 20 مسعفا بهيئة إسعاف الجيزة عقب الإفطار، أمام مقر الهيئة بشارع البحر الأعظم، اعتراضا على تعسف مدير فرع الهيئة بالجيزة ضدهم وتوقيع جزاءات عليهم بشكل غير قانونى، حسب شكواهم.

وأوضح المسعفون أنهم يعملون بكامل طاقتهم ولم يمتنعوا عن العمل، مؤكدين أنهم يؤدون واجبهم فى خدمة المرضى على مدار الساعة، وقدموا شكوى إلى رئيس الهيئة ووعد بحل مشاكلهم بعد الاستماع إلى شكواهم.

وتواصل الدكتور مصطفى غنيمة نائب رئيس الهيئة مع المسعفين، مؤكدين أنهم يستجيبون لأى بلاغات من الجمهور ويقومون بتنفيذها.

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