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4 اختبارات للدم يجب إجراؤها بعد سن الخمسين

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4 اختبارات للدم يجب إجراؤها بعد سن الخمسين 4 اختبارات للدم يجب إجراؤها بعد سن الخمسين
لا يكترث الكثيرون بإجراء التحاليل الدورية التى تعتبر من الإجراءات الضرورية جدا، لكن تقدم السن يضع الكشف الدورى على أعضاء الجسم فى مرتبة الضروريات ومن ذلك اختبارات الدم. ويقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أهم اختبارات للدم يجب إجراؤها بعد سن الخمسين وتتضمن الآتى:

1- اختبار قصور الغدة الدرقية:


>قصور الغدة شائع فى النساء من جميع الفئات العمرية، كما أنه أكثر شيوعا فى كبار السن، عندما يكون لديهم نشاط أقل فى الغدة الدرقية، ينتج عن ذلك قصور فى الغدة الدرقية، وتظهر الأعراض على شكل شعر ضعيف وجفاف بالجلد وزيادة الوزن وآلام فى العضلات وتشنجات وإمساك واصفرار الجلد والشعور بالتعب وانتفاخ حول العينين وبحة فى الصوت.
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>2- الالتهاب الكبدى الوبائى سى:


>وهو فيروس يحدث مرض بالكبد، والشخص الحامل للمرض فى بعض الأحيان لا يدرك أنه مصاب بالمرض لفترة طويلة، لأن لا توجد أعراض له، ويؤدى بعد فترة إلى فشل أو تليف بالكبد، لذا فمن الضرورى الخضوع لاختبارات لتشخيص الالتهاب الكبدى الوبائى الناتج عن فيروس سى.

3- اختبار :


>يجرى اختبار الدهون للتحقق من الدهون الثلاثية والكولسترول فى الدم، وفى هذه الحالة عند الإصابة بالدهون الثلاثية والكولسترول، يجب ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام وإتباع نمط حياة صحى.

4-اختبار السكر فى الدم:


>أصبح مرض السكر مرض نمط الحياة فى الوقت الحاضر، وإذا تركت المرض دون أن يكتشفه أحد ودون علاج يمكن للسكر أن يسبب ضرر للعينين والأسنان والأعصاب والكلى والقلب، لذا يجب على الرجال والنساء فوق الخمسين من العمر إجراء هذا الاختبار لتجنب أى مضاعفات ناتجة عن المرض.

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