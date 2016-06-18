مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يجرى مشاورات مع وفد الحكومة بالكويت

أجرى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم السبت، جلسة مباحثات مع وفد الحكومة اليمنية، وذلك فى إطار مشاورات السلام المنعقدة حاليا فى الكويت.

وناقش المبعوث الأممى مع وفد الحكومة اليمنية-حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمسة الكويتية(كونا)- خلال الجلسة عددا من الأفكار والمقترحات العملية بشأن إبرز محاور المرحلة المقبلة فى اليمن بما يضمن ترابط الأبعاد السياسية والإنسانية والاقتصادية.

وتركزت المباحثات على قضايا الانسحابات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة بما يضمن التوصل إلى حل سلمى وشامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الدولية المتمثلة فى القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية الى جانب مخرجات الحوار الوطنى الشامل.

كان المبعوث الأممى قد ترأس أول أمس جلسة رباعية ضمت وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين والمؤتمر الشعبى العام، جرى خلالها استكمال بحث القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال ولاسيما السياسية والإنسانية والاقتصادية.

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