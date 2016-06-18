أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يجرى مشاورات مع وفد الحكومة بالكويت

Google+ Print
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يجرى مشاورات مع وفد الحكومة بالكويت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يجرى مشاورات مع وفد الحكومة بالكويت
أجرى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم السبت، جلسة مباحثات مع وفد اليمنية، وذلك فى إطار مشاورات السلام المنعقدة حاليا فى الكويت.

وناقش المبعوث الأممى مع وفد الحكومة اليمنية-حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمسة الكويتية(كونا)- خلال الجلسة عددا من الأفكار والمقترحات العملية بشأن إبرز محاور المرحلة المقبلة فى اليمن بما يضمن ترابط الأبعاد السياسية والإنسانية والاقتصادية.

وتركزت المباحثات على قضايا الانسحابات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة بما يضمن التوصل إلى حل سلمى وشامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الدولية المتمثلة فى القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية الى جانب مخرجات الحوار الوطنى الشامل.

كان المبعوث الأممى قد ترأس أول أمس جلسة رباعية ضمت وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين والمؤتمر الشعبى العام، جرى خلالها استكمال بحث القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال ولاسيما السياسية والإنسانية والاقتصادية.


>مقتل ستة عناصر من القاعدة فى غارات أمريكية فى اليمن
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان