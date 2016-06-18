مقتل وإصابة 3 جنود بالجيش الليبى فى هجوم شنه لتنظيم "القاعدة" بإجدابيا

لقى جندى بالجيش الليبى مصرعه، وأصيب اثنان آخران اليوم السبت، جراء هجوم شنه عناصر من تنظيم "القاعدة" على مدينة إجدابيا من جهة الطريق المؤدى إلى بلدة "جالو" جنوب المدينة.

وأكد الناطق الرسمى باسم القيادة العامة للجيش العقيد أحمد المسماري، أن عناصر من تنظيم القاعدة مجهزين بأكثر من 50 آلية مصفحة ومدرعات حديثة حاولوا الهجوم اليوم، على مدينة إجدابيا من جهة الطريق المؤدى إلى بلدة جالو جنوب المدينة؛ ما أدى إلى مقتل جندى وإصابة اثنين آخرين.

وقال المسمارى إن قوات من الكتيبة الأمنية الأولى مشاة التابعة للجيش، وأهالى المدينة تصدوا للهجوم؛ مما أسفر عن قتيل واثنين جرحى من أفراد الجيش وانسحاب عناصر القاعدة إلى الخلف، مع استمرار اشتباكات متقطعة.. متهما عددا من تنظيم "داعش" المتمركزين بالمنطقة أنهم وراء هذا الهجوم.

وأوردت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة الموقتة فى البيضاء، أن قوات من الجيش صدت هجوما على مشروع النهر الصناعى (20 كلم جنوب إجدابيا) شنته ميليشات ما يسمى بـ "سرايا الدفاع عن بنغازى".