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بالصور.. حركة فتح بالقاهرة تنظم إفطارا جماعيا للفلسطينيين فى مصر

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بالصور.. حركة فتح بالقاهرة تنظم إفطارا جماعيا للفلسطينيين فى مصر بالصور.. حركة فتح بالقاهرة تنظم إفطارا جماعيا للفلسطينيين فى مصر
نظم مكتب حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" إفطارا جماعيا حضره عدد من المسئولين الفلسطينيين المقيمين فى ، يتقدمهم سفير فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكى، وأمين سر حركة فتح فى مصر سميح برزق، ومدير إدارة الإعلام بمكتب الحركة الدكتور إياد أبو الهنود، القيادى فى حركة فتح السفير حازم أبو شنب، الدكتور محمد صبيح أمين سر المجلس الوطنى الفلسطينى.

وشهد الاحتفال حضورا كبيرا من أبناء حركة التحرير الوطنى "فتح" فى مصر منهم الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، مدير وحدة الإرهاب بمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والأمن القومى عبد الهادى مطاوع، وممثلون عن مؤسسة ياسر عرفات بالقاهرة منهم المحافظ محمد سالم القدوة عضو مجلس أمناء المؤسسة.

وحرص المشاركون على التأكيد على حق الشعب الفلسطينى فى العودة وإنهاء الانقسام بين حركتى فتح وحماس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إفطار حركة فتح فى مصر (1)

إفطار حركة فتح فى مصر (2)

إفطار حركة فتح فى مصر (3)

إفطار حركة فتح فى مصر (4)

إفطار حركة فتح فى مصر (5)

إفطار حركة فتح فى مصر (6)

إفطار حركة فتح فى مصر (7)

إفطار حركة فتح فى مصر (8)

إفطار حركة فتح فى مصر (9)

إفطار حركة فتح فى مصر (10)

إفطار حركة فتح فى مصر (11)

- بالصور.. الخارجية: دعوة الرئيس لحل قضية فلسطين تقوم على مصالحة الأطراف الفلسطينية
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مصر 365

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