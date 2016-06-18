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إدارة زفتي التعليمية تكرم مؤسسة "المسلمانى" الخيرية

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إدارة زفتي التعليمية تكرم مؤسسة "المسلمانى" الخيرية إدارة زفتي التعليمية تكرم مؤسسة "المسلمانى" الخيرية
قامت إدارة زفتي التعليمية بتكريم مؤسسة الشيخ المسلمانى الخيرية ، وذلك بحضور قيادات التعليم بمحافظة الغربية ،تقديراً لمساهمتها فى الأعمال الخيرية بالمحافظة .

حضر التكريم فريدة مجاهد وكيلة وزارة التعليم بالغربية ويسري عبد الغني مدير إدارة زفتي التعليمية والعميد أحمد يحيي المستشار العسكري بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب .

وخلال التكريم ، تحدث الحضور عن خريطة العمل الخيري بالغربية ، كما جري تكريم كلا من وليد المسلماني ومحمد عاطف خلاف عضوى مجلس أمناء مؤسسة المسلماني الخيرية ،حيث تم منحهما شهادات التقدير ،لجهودهم في تطوير وتنفيذ مبادرة (أكفل مدرسة) بمدارس محافظة الغربية.

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