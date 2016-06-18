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اتساع نطاق حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا

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اتساع نطاق حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا اتساع نطاق حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا

حريق كاليفورنيا

انتشرت حرائق غابات غذتها أراضٍ جافة ورياح قوية في جنوب كاليفورنيا، اليوم السبت، مما دفع مئات الأشخاص إلى إخلاء منازلهم مع تشكل أعمدة لهب مدمرة تسمى “الأعاصير النارية”.

وبحسب رويترز فقد التهم الحريق الذي يطلق عليه اسم “شيربا” نحو 2870 هكتارًا من الأراضي في مقاطعة سانتا باربرا شمال غربي لوس أنجلوس، بحلول صباح السبت.

وشارك أكثر من 1200 رجل إطفاء في جهود إخماد الحرائق التي ساعدها البلوط والعشب الجاف على الانتشار في الوديان الساحلية على بعد 32 كيلومترًا شمال غربي مدينة سانتا باربرا.

ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات خطيرة أو أضرار.

واندلعت الحرائق يوم الأربعاء، وانتشرت منذ ذلك الحين، ولا يلوح في الأفق إنها ستهدأ سريعًا في ظل ازدياد شدة الرياح ووصول درجات الحرارة إلى 37.8 درجة مئوية.

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