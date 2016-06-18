للحد من من تسلل الإرهابيين.. باكستان تقرر إقامة بوابة على حدودها مع إيران

قررت السلطات الباكستانية إقامة بوابة على معبر “تفتان” الحدودي مع إيران، وذلك على غرار البوابات التي تقيمها حاليًا على المعابر الحدودية مع أفغانستان لتعزيز إدارة الحدود وتنظيم حركة المرور عبرها، والحد من تسلل الإرهابيين ومكافحة التهريب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد أوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أن قائد قوات حرس الحدود الباكستانية المنتشرة على الحدود مع إيران العميد خالد بيك ورئيس قسم الجمارك في إقليم بلوشستان الباكستاني، سعيد أحمد، وضعا اليوم حجر الأساس لمشروع بناء البوابة الحدودية على معبر “تفتان”.