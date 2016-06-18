أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

للحد من من تسلل الإرهابيين.. باكستان تقرر إقامة بوابة على حدودها مع إيران

Google+ Print
للحد من من تسلل الإرهابيين.. باكستان تقرر إقامة بوابة على حدودها مع إيران للحد من من تسلل الإرهابيين.. باكستان تقرر إقامة بوابة على حدودها مع إيران

الحدود الباكستانية الأيرانية – أرشيفية

قررت السلطات الباكستانية إقامة بوابة على معبر “تفتان” الحدودي مع إيران، وذلك على غرار البوابات التي تقيمها حاليًا على المعابر الحدودية مع أفغانستان لتعزيز إدارة الحدود وتنظيم حركة المرور عبرها، والحد من تسلل الإرهابيين ومكافحة التهريب.

وبحسب وكالة الأنباء فقد أوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أن قائد قوات حرس الحدود الباكستانية المنتشرة على الحدود مع إيران العميد خالد بيك ورئيس قسم الجمارك في إقليم بلوشستان الباكستاني، سعيد أحمد، وضعا اليوم حجر الأساس لمشروع بناء البوابة الحدودية على معبر “تفتان”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة