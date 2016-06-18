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ندوة لأوقاف سوهاج تحت عنوان “إنما المؤمنون إخوة‎”

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ندوة لأوقاف سوهاج تحت عنوان “إنما المؤمنون إخوة‎” ندوة لأوقاف سوهاج تحت عنوان “إنما المؤمنون إخوة‎”

18 يونيو 2016 | 10:06 مساءً

 

أوقاف سوهاج

 

نظمت مديرية الأوقاف بسوهاج، ندوة دينية، بنجع العرب، بمركز دار السلام، تحت عنوانـ ” إنما المؤمنون إخوة”، وذلك بحضور الشيخ إسماعيل الصغير، مستشار القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف، والشيخ عبد الرحمن اللاوى، مدير المساجد بسوهاج، وعدد من قيادات المديرية.

حيث تهدف الندوة الى توعية المواطنين، بأخلاق الإسلام، التى جاءت لتجعل من المتنازعين و المتخاصمين، الذين يثأر بعضهم من بعض، إخوة متحابين، يؤثر بعضهم بعضًا، فتتقوى بذلك، شوكة المجتمع، بوحدة وقوة أبنائه وتتحقق التنمية، فى ظل هذه الإخوة الإيمانية، بين أفراد المجتمع الواحد، وأن المجتمع المتنازع مجتمع، تضعف فيه التنمية، وتستحيل معه النهضة والتطور.

2016-06-18

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