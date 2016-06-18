بريطانية تصاب بالسرطان 4 مرات خلال عامين.. وأمها تدشن حملة تبرعات

أطلقت أم "مكلومة" نداء لجمع التبرعات بعد أن عانت ابنتها أربعة أنواع السرطان المختلفة خلال عامين.

وحاربت "جيما نوتال"، 27 عاما، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ضد سرطان المبيض وعنق الرحم فى عام 2014 قبل أن يتم تشخيصها فى وقت سابق من هذا العام بالإصابة بسرطان الدماغ وسرطان الرئة.

بدورها فإن والدتها" هيلين" دشنت صفحة لجمع التبرعات على الإنترنت لجمع خمسين ألف جنيه إسترلينى لاصطحابها إلى الخارج للعلاج المتقدم غير المتوفر فى المملكة المتحدة.

وعلى الصفحة "التمويل الجماعى" قالت السيد المكلومة طوال الوقت فى ابنتها: "كأم أعتقد أن هناك جملة واحدة من أسوأ الجمل التى يمكن أن نسمعها كأمهات هذه الجملة تقول:" أمى، أنا مصاب بالسرطان".

وتابعت :"لقد سمعت هذه الكلمات ليس لمرة واحدة بل ثلاث مرات وابنتى لا تتجاوز 27 من العمر."

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