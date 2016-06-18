محطة وقود أندونسية تزود من يقرأ القرآن بالوقود المجانى

قامت أحد شركات الوقود فى العاصمة الأندونيسية جاكرتا، بلصق أحد الملصقات وفيه عبارة ” إذا قرأت القرآن فى رمضان فسنقوم بملئ الدراجة البخارية بالوقود لك مجانًا “.

وكانت الشركة قد ذكرت، أن الذى فعلته هو لتشجيع المسلمين على قراْة القرآن فى رمضان وربطهم بشكل أكبر بدينهم آملين أيضًا، فى أن يجعلهم ذلك ينجحون فى ختم القرآن الكريم كامًلا خلال الشهر الكريم .

ويقول أحد سكان المدينة ” أنهم غير محتاجين لذلك لأننا نعلم أن قرأة القرآن لها أجر كبير، وأنهم إذا قرأوا جزء واحد من القرآن فى داخل المحطة فسيختمون القرآن خلال شهر كامل “.

وتكافئ المحطة قارئ جزء كامل من القرآن بالبنزين مجانا،وهي كمية جيدة بما فيه الكفاية لملء نصف خزان لدراجة نارية.