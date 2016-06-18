«نيابة سوهاج» تقرر حبس متهم 4 أيام لإتجاره في الأقراص المخدرة‎

مراسل ONA

أمرت نيابة مركز سوهاج بحبس المتهم “علاء.م.ع “، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالإتجار في الأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه وزبائنه، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 150 قرصًا من مخدر “ترامادول”.

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالإتجار فى الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام، ومصادرة المضبوطات.