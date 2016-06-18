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«صحة الوادي الجديد» تنظم حملة للكشف المبكر عن روماتيزم القلب

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«صحة الوادي الجديد» تنظم حملة للكشف المبكر عن روماتيزم القلب «صحة الوادي الجديد» تنظم حملة للكشف المبكر عن روماتيزم القلب

صحة الوادي الجديد تنظم حملة للكشف المبكر عن ورماتيزم القلب للأطفال

مراسل ONA

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، حملة للكشف المبكر لمرضى روماتيزم القلب للأطفال ،بواحة الخارجة.

وقال الدكتور مؤمن معاذ استشاري أمراض القلب بمستشفي الخارجة العام والمشرف علي الحملة إن الحملة تستهدف المرحلة العمرية من سن 5 سنوات إلى 15 سنة، وتستمر الحملة على مدار 6 أشهر لتشمل مراكز الشباب ،والجمعيات، والأهلية ،وداخل المدارس ،وعلى مستوى مدن ومراكز المحافظة موضحًا أن الحملة بدأت اليوم من داخل مركز شباب الخارجة.

وأوضح معاذ أن الحملة تهدف إلى الخروج بإحصائيات وافية عن نسب الإصابة والمراحل العمرية، وأسبابها لتوعية أولياء الأمور، والأسر بأساليب التربية السليمة والصحية للأطفال ،سواء في التغذية أو ممارسة الأنشطة الرياضية، والترفيهية، بجانب التحصيل الدراسي​​.

 

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