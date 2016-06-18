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خبير عسكري عراقي : من السابق لأوانه الحديث عن تحرير الفلوجة‎ بالكامل

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خبير عسكري عراقي : من السابق لأوانه الحديث عن تحرير الفلوجة‎ بالكامل خبير عسكري عراقي : من السابق لأوانه الحديث عن تحرير الفلوجة‎ بالكامل

الخبير العسكرى النشوع 

رأى الخبير العسكري والاستراتيجي علاء النشوع، أنه من السابق لأوانه القول إن معركة تحرير مدينة الفلوجة العراقية قد حسمت،لافتًا إلى أن القوات العسكرية العراقية تسعى لدخول الموصل من ناحية مدينة الشرقاط وتعبئتها العسكرية التى تعتمد على حرية الأرض المفتوحة باستخدام المدرعات وقوات المشاة.

وأكد النشوع خلال لقائه بقناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن المعركة تحتاج إلى أيام وعمليات هجومية كبيرة لتمركز المجموعات الإرهابية في المدينة، مشددًا على أن العمليات الاستراتيجية ستتحكم فى مداخل ومخارج المدينة فضلًا عن خطوط المواصلات العامة ومنطقة الخدمات.

وأوضح النشوع أن عملية تحرير المدن العراقية تحتاج إلى عمليات الإسناد الجوي والأرضي من قبل المدفعية.

 وأضاف أن الفرق المتقدمة بإتجاه خط الشرقاط،قد نجحت فى اختراق الخط الدفاعي لتنظيم داعش.. ولكنها تحتاج لمزيد من الجهد الاستراتيجي نظرًا لتداخل القوات العسكرية المتمثلة فى حشد العشائر وقوات مكافحة الإرهاب”.

 شاهد الفيدو من..هنا

 

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